Grusiinid vahetasid raamatukogudes olnud esmatrükkide originaalid võltsingutega ja müüsid originaalid seejärel Moskvale. Eelkõige küttisid pahalased just Vene klassikute, näiteks Aleksandr Puškini teoseid, vahendab The Times.

Prantsusmaa detektiivid väitsid, et grusiinidest varaste rühm on väga hästi struktureeritud, nad tegutsevad organiseeritult ja on väga mobiilsed. Nende kätte on väidetavalt langenud tublisti üle kahe miljoni väärtuses raamatute esmatrükke.