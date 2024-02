Kohus tühistas Trumpi katse hageda teda Moskva hotellis prostituutidega hullamises süüdistanud eksluurajat

Londoni kõrgema kohtu kohtunik Karen Steyn lükkas tagasi Trumpi eelmisel aastal esitatud tsiviilhagi, mille kohaselt kahjustas endine Briti luuraja Christopher Steele tema mainet, kui väitis 2017. aasta alguses avaldatud luureinfo põhjal koostatud dokumendis ekspresidendil olevat otseseid sidemeid Venemaaga, vahendab The Guardian.

Trumpi arvates kahjustas eksluuraja tema mainet, pidades Steele'i väiteid ekspresidendi Venemaa-sidemete kohta ennekuulmatult ebatäpseteks, šokeerivateks ja skandaalseteks. Londoni kohtuasja menetlemisel ütlesid Trumpi advokaadid, et endine president oli sunnitud selgitama oma perele, sõpradele ja kolleegidele, et piinlikud väited tema eraelu kohta ei vasta tõele. Samuti väitis Trump, et toimik rikkus tema õigust privaatsusele ja palus täpsustamata summas hüvitist.