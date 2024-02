INTERVJUU ⟩ Ekspert: Armeenia ja Aserbaidžaani suhetes on pigem oodata eskaleerumist kui rahulepingut

Postimehega rääkinud Eesti Diplomaatide Kooli vilistlase ning Varssavi ülikooli doktorandi Harutyun Voskanyani sõnul on rahulepingu sõlmimisest tõenäolisem olukorra eskaleerumine. Samuti ei pea ta õigeks, et Armeenia tugines julgeolekuvaldkonnas vaid Venemaale, kuid nentis, et sellele pole olnud alternatiivi.