Ukraina: Venemaa keeldub lennuõnnetuse ohvrite säilmeid üle andmast

Sõjaväeluure kõneisik Andri Jussov kordas teleesinemises Ukraina soovi, et viidaks läbi rahvusvaheline juurdlus ja selgitataks välja, kas Vene sõjaväe transpordilennuk vedas tõesti Ukrainaga vahetamiseks mõeldud sõjavange, nagu väidab Moskva, või relvi, nagu arvab Kiiev.

Venemaa ja Ukraina on süüdistanud lennuki allakukkumises teineteist. Moskva väitel tappis Kiiev oma mehed, kuid Ukraina sõnul on see Venemaa propaganda.