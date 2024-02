RIIK MÄSSAB ⟩ Prantsuse haridusministri kohatud sõnad tõukasid ka õpetajad protestijate paisuvasse leeri

Algkooliõpetajate ametiühing FSU-SNUipp teatas streigipäeval, et tegemist on hoiatusega valitsusele tulenevalt haridustöötajate «igapäevaelust, nende kannatustest tööl ja tunnustuse puudumisest, eriti mis puutub nende palka». Esindusorganisatsiooni väitel on olukorda vaid pingestanud see, et ametisse on pandud «osaajaga töötav ministe, kes on kaotanud usaldusväärsuse», vahendas AFP.