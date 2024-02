Thunberg pääses Londoni kohtus avaliku korra rikkumise süüdistustest

Ringkonnakohtuniku John Lawsi sõnul püüdis aga politsei keskkonnakaitsjate meeleavalduse ajal kehtestada neile nii ebaselgeid tingimusi, et see võib olla lausa ebaseaduslik. Ta lisas, et tegelikkuses tähendab see, et igaüks, kes seda ei täita, ei pane tegelikult toime ühtegi õigusrikkumist.