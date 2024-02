Kuleba: Venemaa kavandatavad «valimised» okupeeritud aladel on farss

«Hästi on teada, et Venemaa valmistab ajutiselt okupeeritud Ukraina aladel ette järjekordset farssi, mille ta nimetab valimisteks. Tahan veel kord selgelt öelda, et praegusel Vene diktatuuril pole valimiste ega demokraatiaga mingit pistmist ning sellest tulenevalt OSCE peab neile kuritegelikele tegudele reageerima,» ütles Kuleba ühisel pressikonverentsil OSCE juhi Ian Borgiga Kiievis.