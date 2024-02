SANKTSIOONILÜNK ⟩ London impordib teiste suurriikide kaudu Vene naftat

Venemaa nafta jõuab Ühendkuningriiki läbi teiste riikide, peamiselt India, kus rafineeritakse Venemaalt pärit toornaftat ja saadud tooteid müüakse edasi brittidele, vahendab BBC. See ei ole ebaseaduslik ning ei riku Ühendkuningriigi kehtestatud naftakeeldu, kuid kriitikute sõnul õõnestab sanktsioone, mille eesmärk on piirata Venemaa rahastamist.

Ühendkuningriigi valitsus eitas, et alates 2022. aastast on Venemaa naftat imporditud. Samas märkis valitsuse pressiesindaja, et rahvusvaheliselt tunnustatud nn päritolureeglid määratlevad, et teises riigis rafineeritud toornafta liigitatakse kaubanduse eesmärgil rafineerijariigist pärinevaks.