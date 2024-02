HÄDA HÜÜAB TULLES ⟩ Amsterdam on kimpus kanalitesse uppuvate pissivate meestega

Amsterdami kanalites upub keskmiselt 18 inimest aastas - tihtipeale on tegemist meestega, kes hilja öösel kukkuvad ihuhäda kergendades kanalisse. Hollandi statistikaameti andmetel suri 2022. aastal juhusliku uppumise tagajärjel 73 inimest, enamik neist avatud veekogus, vahendab The Times.

«See, kuidas inimesed kanalitesse satuvad, on erinev, kuid me näeme, et sageli toimub see siis, kui mehed kanalisse pissivad,» ütles politsei pressiesindaja Marijke Stor. «Meie tungiv hoiatus on: ärge tehke seda. Ja sama kehtib ka kanalis ujumise kohta.»