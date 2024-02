Zelenskõi kinnitas, et kaalub Zalužnõi tagandamist

Zelenskõi ütles pühapäeva õhtul eetrisse antud usutluses Itaalia telekanalile RAI, et kaalub seda osana laiemast küsimusest, milline peaks olema Ukraina edasine tee. Zelenskõi sõnul on vaja n-ö ümberlülitust, uut algust, tema sõnul ei ole küsimus ühes inimeses, vaid riigi juhtkonna suunas.

«Ma mõtlen sellele asendamisele, kuid ei saa öelda, et me vahetame välja ühe inimese,» ütles Zelenskõi. «Sellest rääkides pean silmas rea riigi juhtide väljavahetamist, mitte ainult muudatusi ühes valdkonnas, näiteks relvajõududes. Kui tahame võita, peame kõik liikuma samas suunas, veendunud võidus. Me ei tohi lasta end heidutada, meil peab olema õige positiivne energia.»