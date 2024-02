KES KEDA? ⟩ Hispaania ja Prantsusmaa peavad tomatisõda

Prantsusmaa põllumehed süüdistavad Hispaaniat kohaliku turu üleujutamises odavate ning suures koguses pestitsiide sisaldavate tomatitega. Prantsusmaal jätkuvate põllumeeste meeleavalduste ajal on rünnatud arvukalt Hispaaniast pärit veoautosid, eriti Boulou tollipunkti juures, mõne kilomeetri kaugusel Hispaania piirist, ning hävitatud nende puu-, köögivilja- ja veinilaste, vahendab The Times.

Õli valas tulle endise keskkonnaministri Ségolène Royali kommentaar tele-eetris. «Kas te olete proovinud niinimetatud Hispaania mahetomateid? Need ei ole söödavad!» prahvatas ta. Royali sõnul ei ole Hispaania mahetomatid üldse oma nime väärt. «Hispaania mahepõllumajandus on võltsitud mahepõllumajandus. Hispaania puu- ja köögiviljad ei vasta Prantsusmaa standarditele ja need ei tohiks olla [kaupluste] riiulitel.»

Prantsuse poliitiku avaldus tekitas Hispaanias hämmastust. Hispaania põllumehed nimetasid tema sõnu häbiväärseks, sõnasõtta sekkus ka peaminister Pedro Sánchez, kelle sõnul on Royali väited alusetud ning poliitikul pole olnud lihtsalt õnne Hispaania tomatit maitsta. «Te näete, et Hispaania tomat on ületamatu,» kutsus Sánchez prantslannat külla.

Hispaania mahepõllumeeste kutseühing Ecovalia ütles, et Prantsusmaal ja Hispaanias kehtivad samad eeskirjad. «Hispaania mahepõllumajandust reguleerivad täpselt samad eeskirjad, mis ülejäänud Euroopas,» ütles Ecovalia juht Alvaro Barrera.

«Sellel naisel [Ségolène Royalil] on maitsemeelega probleeme,» märkis Lõuna-Hispaania kuulsast tomatite kasvupiirkonnast Conil de la Fronterast pärit talunik Bartolo Ramirez. «Erinevalt Prantsusmaast ja mujalt [riikidest] on meil päike aasta ringi. Seepärast on meie tomatid lisaks sellele, et nad vastavad kõigile rangetele eeskirjadele, ka sellise maitsega, nagu nad on.»