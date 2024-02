ÜLEVAADE ⟩ Väljasuremisest päästetud mägigorillade taastuv arvukus tekitab konflikte inimestega

Kui veel 2008. aastal oli mägigorillasid Ugandas, Rwandas ja Kongo Demokraatlikus Vabariigis (DV) alles vaid umbes 680, siis nüüd on neid juba üle tuhande. Mõne aasta eest otsustas Rahvusvaheline Looduskaitseliit (IUCN), et tegemist pole nende punase nimestiku järgi enam mitte kriitilises seisundis, vaid lihtsalt ohustatud liigiga, vahendas Africanews.

Lisaks looduskaitse eduloole on see kohalikele kogukondadele tänu turismile ka oluline sissetulekuallikas. «Gorillad tekitavad minus hea tunde. Me võidame palju, sest nad on lähedal,» rääkis ajalehele The Times ligi pooltele maailma mägigorilladele koduks olevas Bwindi rahvuspargis asuvas Hamulindi külas elav Kyomukama Kellen. Turismist saadud rahaga ehitati tema asula elanike jaoks tasuta veevõrk.