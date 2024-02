ÜRO kutsus kokku sõltumatu komisjoni uurima UNRWA tööd Gaza sektoris

Iisraeli välisminister Israel Katz ütles esmaspäeval, et tema valitsusel on asitõendid, mis seob ÜRO Palestiina pagulasameti UNRWA terrorismiga ning mille nad esitavad maailmaorganisatsiooni äsja kokku kutsutud sõltumatule uurimiskomisjonile.

«Me esitame kõik asitõendid, mis toovad esile UNRWA sidemed terrorismiga ja selle kahjuliku mõjuga regionaalsele stabiilsusele. Tungivalt oluline on, et see komisjon tooks tõe päevavalgele,» kirjutas Katz sotsiaalmeedias.

Borrell tunnistas, et UNRWA töötajate vastu esitatud süüdistused on tõsised ega tohiks jääda tõeks osutudes karistuseta, kuid rõhutas, et põgenikeamet on astunud viivitamatuid samme ja alustanud uurimist.