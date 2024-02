Rootsi ülikoolis läks külmikurikke tõttu aastakümneid kogutud teadusproovid raisku

Meditsiiniülikooli erinevaid teadusproove hoiti instituudis vedela lämmastikuga jahutatud mahutites temperatuuril -190 kraadi Celsiuse järgi, kirjutab The Guardian.

Instituudi teatel selgus aga hiljem, et mingil ajal 22. ja 23. detsembri vahel katkes 16 krüotehnoloogilise mahuti varustamine vedela lämmastikuga. Kuigi mahutid võivad ilma täiendava vedela lämmastikuta vastu pidada neli päeva, jäid nad aga ilma sellest viieks päevaks. Selle tagajärjel hävisid mitme meditsiiniülikoolis teadusmaterjale hoiustava institutsiooni proovid.

Ülikooli lõunapoolse instituudi dekaan Matti Sällberg ütles esmaspäeval, et õnnetus juhtus tõenäoliselt kõige halvemal ajal, mida Rootsis üldse ette kujutada saab - vaid üks päev enne jõululaupäeva.

Mõned kohalikud meediaväljaanded teatasid, et kaotatud proovide hinnanguline väärtus on umbes 500 miljonit krooni.

Sällberg ütles, et ametlikku hinnangut kaotatud proovide väärtuse kohta ei ole tehtud, kuid ütles, et see on kindlasit miljonites kroonides. «Kõige rohkem on kannatanud leukeemia uurijad, nad on kogunud patsientide proove koguni 30 aasta jooksul,» lisas ta.

Ülikoolis on algatatud sisejuurdlus ja hoolimata sellest, et sabotaažile ei ole mingeid viiteid, on juhtumist teatatud ka politseile.

«Praegu ei ole mingeid viiteid sellele, et see oleks tingitud välismõjust, kuid politseiaruanne tehakse selleks, et kõik variandid saaks uuritud,» märkis Sällberg.

Proovid olid kõik rangelt teadusuuringute jaoks, nii et see ei mõjuta ühegi praeguse patsiendi ravi, kuid neid oli kavas kasutada tulevastes uuringutes. «Need on proovid, mille kohta on tehtud ulatuslikke uuringuid ja plaanis oli teha veel uuringuid,» ütles Sällberg.