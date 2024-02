Itaaliast saab maffiariik? Meloni valitsus tahab võimu kuritarvitamise dekriminaliseerida

Riigiametnikele, sealhulgas linnapeadele ja kohaliku võimu esindajatele, võib ametiseisundi kuritarvitamise süüdistus tuua kaasa kuni nelja-aastase vanglakaristuse. Justiitsministri Carlo Nordio sõnul on tegemist aga liiga ebamäärase kuriteoga, mis heidutab kohalikke poliitikuid ja riigiteenistujaid projektidele alla kirjutamist, kuna nad kardavad, et satuvad liiga kergekäeliselt uurimise alla. Nordio arvates põhjustab see aga kodanikele majanduslikku kahju, vahendab The Guardian.