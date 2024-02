Lõpp huligaanidele ⟩ Brüssel tahab rikkujatelt juhiload ära võtta kõikjal Euroopa Liidus

See direktiiv käsitleb ainult raskeid liiklusrikkumisi, mille eest karistatakse juhiloa äravõtmisega. Praegu on aga töös ka teine õigusakt, mis tegeleb kergemate liiklusrikkumistega ning neid puudutava teabevahetuse parandamisega ELis, sh näiteks liiklustrahvide edastamisega teistesse liiikmesriikidesse.

Euroopa Komisjon esitas mõlemad ettepanekud koos, et muuta liiklemine Euroopas ohutumaks ning vähendada liiklussurmasid. Kergemaid liiklusrikkumisi puudutavate uute reeglite läbirääkimised nõukoguga on juba lõppfaasis ning parlament loodab, et need jõustuvad veel enne suviseid valimisi.