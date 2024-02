Väljaanne Kyiv Post avaldas lühifilmi väidetavatelt Ukraina sõjaväeallikatelt, kes on Sudaanis salajastel operatsioonidel. Filmis näidatakse vangi võetud venelase ülekuulamist koos kahe aafriklasega.

Vene sõdur ütleb, et on Wagneri eraarmeest ja tuli Sudaani Kesk-Aafrika Vabariigist, kus wagnerlased teadaolevalt paiknevad. Väidetavalt on umbes saja riiki sisenenud palgasõduri ülesanne Sudaani valitsuse kukutamine.