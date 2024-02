ÜLEVAADE ⟩ Briti kuningaperet vaevavad tõsised terviseprobleemid

Tänasest naaseb kuninglike kohustuste juurde prints William, kelle päevakavas on investituur Windsori lossis ja heategevuslik gala Londonis. William on olnud pikalt kodune, et toetada oma perekonda pärast abikaasa Catherine’i lõikust möödunud kuul, vahendab BBC.

42-aastane Catherine veetis 13 päeva haiglas alakehaoperatsiooni järel – avalikkusele ei ole öeldud, milles printsessi haigus seisneb, kuid kuningapalee sõnul on see piisavalt tõsine, et jätta ta lihavõteteni kuninglikest kohustustest kõrvale. Teada on ainult, et lõikus ei olnud seotud vähiga.