Toidu tõusev hind tapab tasapisi hispaanlaste menú del día kultuuri

Sama kinnitab oma isikliku tunnetuse põhjal Hispaania Tarbijate ja Kasutajate Organisatsiooni (La Organización de Consumidores y Usuarios, OCU) kõneisik Miryam Vivar Gómez: «See on veider, et restoranides on jätkuvalt vaja ette reserveerimist. Vaatamata sellele, et kõik kaeblevad, kui kallis väljas süüa on. Kõik on pidevalt täis ja broneeritud.»