Biden kritiseeris endist riigipead ja oma tõenäolist rivaali selle aasta presidendivalimistel Donald Trumpi, et too heidutab seadusandjaid võtmast vastu seadust 118 miljardi dollari eraldamisest, milles seotakse Ukraina abistamine migratsiooni piiramisega Ühendriikides. Vabariiklased on ähvardanud selle blokeerida.