ESIMENE USUTLUS ⟩ Putin valis Kremli sõnumi levitamise hääletoruks USA teletegelase Tucker Carlsoni

«Oleme siin, et intervjueerida Venemaa presidenti Vladimir Putinit,» ütles Carlson videos, mis on ilmselt jäädvustatud Moskva kesklinnas asuvas kõrghoones ja postitatud sotsiaalvõrgustikku X. «Me teeme seda varsti.»

Kreml ei ole seni intervjuu toimumist kinnitanud ega ka kommenteerinud selle andmise võimalusi, mille kohta ajakirjanikud on pärinud viimastel päevadel pärast seda, kui selgus, et Carlson viibib Moskvas, kirjutas The New York Times.