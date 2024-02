Norra ei andnud Wagneri ülejooksikule asüüli, kuid lubab tal esialgu riiki jääda

Pisut enam kui aasta pärast seda, kui 27-aastane Andrei Medvedev ületas ebaseaduslikult Finnmarki maakonnas Norra-Vene piiri, on Norra rändeamet otsustanud tema asüülitaotluse tagasi lükata, ütles ajalehele Dagbladet Wagneri endise palgasõduri esindaja Brynjulf ​​Risnes.

«Sellegipoolest on talle Venemaale tagasisaatmisega seotud julgeolekuriski tõttu antud ajutine elamisluba Norras. Seda saab jooksvalt uuendada, kuid see ei anna õigust hilisemale alalisele elamisloale ega kodakondsusele ning sellel on teatud muud piirangud,» selgitas Risnes ajalehele.