Riia peab plaani avada purjutavatele lastele eraldi kainestusmaja

Viimase kolme aasta kestel on Riias asuvasse Läti ülikooli lastehaiglasse sattunud umbes 850 mõnuainete mõju all olnud alaealist, kellest 80 protsenti olid tarbinud alkoholi, vahendas Läti Raadio. Kõigist lastest vaid vähesed on tegelikult aga vajanud arstiabi – enamik neist on end lihtsalt välja maganud ja siis koju läinud.