Ukraina abi seisab soovimatuse taga anda Bidenile punktivõitu

Riigikogu esimees sõnas, et vabariiklased kindlasti saavad suurepäraselt aru, milline olukord valitseb Ukraina rindel ja millist abi Ukraina vajab ning miks on vaja Venemaad ohjeldada. «Nad saavad aru ka sellest, et Venemaa ohjeldamine praegu aitab tulevikus hoida ära palju suuremaid probleeme.»