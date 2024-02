Siseminister Mari Rantaneni sõnul on otsus tingitud asjaolust, et Venemaa jätkab ebaseadusliku rände mahitamist, vahendas Yle.

«Nüüd, mil pikendame piiri sulgemist kahe kuu võrra, tahame Venemaale ja kolmandate riikide kodanikele märku anda, et Soome piir ei ole avatud,» lausus Rantanen pressikonverentsil, lisades, et Soome ei lepi survega. «Peame arvestama sellega, et me pole Soomes ja Euroopas selles ajas, kus olime paar aastat tagasi või kus olime palju aastakümneid tagasi.»