INTERVJUU ⟩ Soome minister: Tallinna ja Helsingi vaheline tunnel on ebarealistlik

Põlissoomlaste suunas suvel lennanud rassismisüüdistusi nimetas Ranne ebaõnnestunud katseks valitsus kukutada ja leidis, et sisserännet peab saama kritiseerida. Soomes elavate eestlastega põlissoomlastel probleeme ei ole, eestlasi hindab Ranne kõrgelt just töökuse ja ettevõtlikkuse pärast.

See käis väga kiiresti, vaid 20 minutit õhus. Me oleme teineteisele nii lähedal. Möödunud nädalal käisin töövisiidil Rootsis, kuhu lendasin 45–50 minutit. Eestisse jõuab poole rutem.

Jaa, aga alati saab paremini. Eriti nüüd, kus on selge, et Soome ja Venemaa vaheline piir jääb pikaks ajaks kinni. Näeme hästi, kuidas Eestist lähevad ühendusteed kõikjale Euroopasse ja isegi Ukrainasse välja ning meilt tuleb täielik toetus teile, kui taotlete selleks Euroopa Liidult raha.

Loodame, et meil õnnestub Eesti ja Soome vahelist lennu- ja laevaliiklust arendada ning parandada. Näiteks väikesed elektrilennukid võiksid aidata meid teineteisele veelgi lähemale. Sadamad ühendavad meid, nende roll on tähtis. Kliimamuutuste tingimuses on meie jääolud jätkuvalt sellised, et vajame jäämurdjaid.