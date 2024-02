Uusaastapidustuste tulevärgi keelud tekitavad hiinlastes tuska

Omal ajal on Hiina linnades uue aasta paiku kõlanud selline paugutamine, nagu oleks sõda lahti, kuna sajandeid vana tava järgi võetakse uus kuukalendri aasta vastu valjude plahvatustega – kurjade vaimude peletamiseks.

Tänapäeval on aga ilutulestik tuleohutuse ja õhusaaste tõttu mitmetes linnades keelatud, mis on tekitanud debati traditsioonide säilitamise ja ametnike võimu üle. Aeg-ajalt on vaidlustest kasvanud välja meeleavaldused.