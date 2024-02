Ukraina relvajõudude ülem Zalužnõi vabastati ametist

Veidi enne Umerovi avaldust oli president Volodõmõr Zelenskõi teatanud, et kohtus Zalužnõiga ja tänas teda kahe aasta eest Ukraina kaitsmisel.

«Me arutasime uuendusi, mida Ukraina relvajõud vajavad. Me arutasime ka seda, kes võiks olla Ukraina relvajõudude uuenenud juhtkonnas. Aeg säärasteks uuendusteks on praegu,» teatas Zelenskõi sotsiaalmeediasse postitatud avalduses.

«Ma tegin kindral Zalužnõile ettepaneku jääda osaks meeskonnast. Me võidame kindlasti!» lisas Zelenskõi.

Zalužnõi ise tunnistas ametist lahkudes, et riigi sõjaline strateegia peab muutuma.

«2022. aasta ülesanded on erinevad 2024. aasta omadest. Seega peavad kõik muutuma ja kohanema uute oludega. Selleks, et koos võita,» ütles Zalužnõi pärast seda, kui teatati tema pikalt kõneainet tekitanud ametist vabastamisest.

Zelenskõi ütles pühapäeva õhtul eetrisse antud usutluses Itaalia telekanalile RAI esimest korda, et kaalub Zalužnõi ametist vabastamist osana laiemast küsimusest, milline peaks olema Ukraina edasine tee. Zelenskõi sõnul on vaja n-ö ümberlülitust, uut algust, tema sõnul ei ole küsimus ühes inimeses, vaid riigi juhtkonna suunas.

«Ma mõtlen sellele asendamisele, kuid ei saa öelda, et me vahetame välja ühe inimese,» ütles Zelenskõi. «Sellest rääkides pean silmas rea riigi juhtide väljavahetamist, mitte ainult muudatusi ühes valdkonnas, näiteks relvajõududes. Kui tahame võita, peame kõik liikuma samas suunas, veendunud võidus. Me ei tohi lasta end heidutada, meil peab olema õige positiivne energia.»