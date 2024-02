Poola on olnud Ukraina kindlaim toetaja sõjas Venemaaga, kuid liitlaste suhteid kipuvad rikkuma majandusprobleemid. Poola põllumehed kurdavad, et Euroopa Liidu turgude avamine Ukraina põllumajandustoodetele on hinnad alla löönud ja tekitanud ebaausa konkurentsi.