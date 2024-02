Ligi 25 aastat Soomes elanud Riina Mattila on Espoos tõusnud lastekaitseosakonna juhatajaks ning osaleb kohalikus poliitikas: ta on Nurmijärvi vallavolikogu aseesimees ja kuulub Kesk-Uusimaa heaolupiirkonna (Keski-Uudenmaan hyvinvointialue) volikokku. Kui me läinud nädala neljapäeval Espoo keskusesse jõuame, on tormituul Soome presidendikandidaatide plakatid pikali puhunud.