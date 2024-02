Putin kordas väiteid, et sõda Ukrainas on NATO laienemise tagajärg, kuid lisas, et tal pole huvi rünnata riike NATO idatiival. «Venemaal ei ole territoriaalseid huvisid Balti riikides ega Poolas ja taolised väited on välja mõeldud, et kindlustada täiendavat toetust Ukrainale,» ütles ta.