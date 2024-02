Iisraeli sõdurite videod poolalasti Gaza kinnipeetutest võivad rikkuda rahvusvahelist õigust

Briti ringhäälingu faktikontrolliosakond BBC Verify töötas läbi sadu videoid, mida Iisraeli sõdurid on alates mullu novembrist Gazast avalikult jaganud. BBC leidis kaheksa videot, kus on väidetavalt põhjust kahtlustada kinnipeetavatel toime pandavaid rahvusvahelise õiguse rikkumisi.

Enamikul analüüsitud videotest on näha lahingtegevust ja sõdureid, kes otsivad läbi elanike mahajäetud kodusid. Ühel videol on näha dinosaurusteks riietatud sõdureid, kes lasevad relvadest; teisel on näha, kuidas tühjaks jäänud palestiinlaste majapidamises on Iisraeli sõdurid pannud püsti pitsarestorani.