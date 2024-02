«NATO ei soovi sõda Venemaaga, aga me peame valmistuma võimalikuks aastakümnetepikkuseks vastasseisuks,» märkis Stoltenberg. «Me jälgime tähelepanelikult, mida Venemaa teeb, ja oleme suurendanud oma kohalolekut alliansi idaosas.»

«Kui Putin Ukrainas võidab, ei ole mingit garantiid, et Venemaa agressioon ei laiene. Nii et toetada Ukrainat praegu ja investeerida NATO oma võimekusse on meie parim kaitse,» lisas alliansi juht.