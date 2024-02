POSTIMEES HELSINGIS ⟩ Stubbi kampaaniatuurid pöörlesid kõrgemalt, suurannetusi tuli ka välisriikidest

Kaks lõppvooru pääsenud kandidaati, 55-aastane Alexander Stubb (Koonderakond) ja 65-aastane Pekka Haavisto (Rohelised), on kahe kampaanianädala jooksul osalenud valimisdebattidel, kohtunud inimestega erinevates Soome paikades ja andnud lubadusi valimisreklaamide video- ning helipiltidelt. Kampaaniat on tehtud kokku pool aastat. Kõik see maksab raha.