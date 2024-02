Riia leidis võimaluse, kuidas kodutud avalikest käimlatest eemal hoida

Vältimaks kodutute viibimist ja inventari kahjustamist, otsustas Riia linn, et nüüd pääseb osadesse avalikesse tualettruumidesse ihuhäda kergendama vaid juhul, kui on olemas pangakaart, vahendab uudisteagentuur LSM.

Makseerminalid on plaanis paigaldada 17 avalikku käimlasse. Nendes ei käi regulaarselt ka puhastusteenindajad. Kokku on linnas 52 avalikuks otstarbeks mõeldud välitualetti. Praegu on käsil terminalide testperiood.

Eelmise aasta lõpus viis Ühendkuningriigi ettevõte Showers to You läbi uuringu, milles jõuti järeldusele, et Läti pealinnas Riias on Euroopa halvimad avalikud käimlad. Ettevõte uurid rohkem kui 8000 Google'i arvustust ja võrdlesid igas linnas negatiivsete arvustuste arvu ning seda, mitu korda kasutati käimlate kirjeldamiseks sõnaga «räpane» sarnaseid sõnu.