Saksamaal riigipööret kavandanud rühmitus otsis toetust Moskvast

Saksa aristokraat, kes oli väidetava vandenõu keskmes, et kukutada valitsus paremäärmusliku riigipöördega, kirjutas Kremli kõrgemale ametnikule, lootuses võita Venemaa toetust putšile, vahendab The Times.

Süddeutsche Zeitungi ja kahe Saksamaa avalik-õigusliku ringhäälingu avaldatud uurimus viitab ühtlasi ka sellele, et Reuss hoidis Moskvaga ühendust hoopis usinamalt, kui varem arvati. Selles öeldakse, et prokurörid uskusid, et Reuss oli palganud ühe Vene vahendusisiku, kellelt palus toetust paluva kirja viimist Kremli pressiesindajale Dmitri Peskovile.