ÜRO: Sudaanis on 700 000 alatoitunud last, ilmselt sureb kümneid tuhandeid neist nälga

Kümme kuud kestnud sõda Sudaani armee ja poolsõjaväelise Kiirtoetusvägede (RSF) vahel on laastanud riigi infrastruktuuri, ajendanud rahvusvahelisi institutsioone hoiatama tekknud näljahäda eest ning sundinud miljoneid elanikke ümber asuma riigisiseselt kui ka välisriikidesse, vahendab Reuters.

«Viimase 300 päeva kohaselt saab öelda, et rohkem kui 700 000 last kannatab sel aastal alatoitumise kõige surmavama vormi all,» ütles UNICEFi pressiesindaja James Elder Genfis pressikonverentsil.

Elder nimetas kõige ohtlikuma alatoitluse vormina «rasket ägedat alatoitlust», mis muudab lapse kümme korda suurema tõenäosusega surema haigustesse nagu koolera ja malaaria. Ta ütles, et prognooside kohaselt kannatab ägeda alatoitluse all 3,5 miljonit last.