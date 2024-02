MILLINE IME ⟩ Filipiinidel päästeti 60 tundi rusude all olnud 3-aastane tüdruk

Filipiinide Punase Risti avaldatud kaadritel on näha tekkidesse mähitud ja hapnikumaskiga tüdrukut. Päästjad viisid tüdruku lähedal asuvasse Mawabi haiglasse.

Päästjate sõnul olid nad juba loobunud lootmast, et rusude alt on veel võimalik ellujäänuid leida. Nad nimetasid lapse päästmist imeks. «See annab päästjatele lootust. Lapse vastupidavus on tavaliselt väiksem kui täiskasvanutel,» ütles AFP-le kohalik päästeametnik Edward Macapili. Päästejuht Randy Loy lisas: «Me loodame ka neli päeva pärast [maalihet] veel inimesi päästa.»