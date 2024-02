Mees mõisteti 2018. aastal rohkem kui kolmeks aastaks vangi, kuna ta avaldas survet ohvritele, et nad võtaksid tagasi väiteid, et asutuse direktor on neid seksuaalselt ära kasutanud. Direktor mõisteti aastatel 2004-2016 vähemalt 10 lapse kuritarvitamise eest kaheksaks aastaks vangi.