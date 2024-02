Kuubas peeti kinni 30 inimest süüdistatuna 133 tonni kanaliha varguses

Valitsuse toiduainetööstuse COPMAR direktor Rigoberto Mustelier ütles, et varastatud kogus vastab keskmise suurusega provintsi kuu kanaliha kogusele praeguste jaotustasemete juures.

Viimastel aastatel on toidujagamise kaudu saadaoleva kanaliha kogus järsult vähenenud, kuna majanduskriis on toonud kaasa toiduainete, kütuse ja ravimite nappuse. Paljud subsideeritud tooted jõuavad elanikkonnani päevi, nädalaid või isegi kuid hiljem kui planeeritud, mistõttu inimesed, kes teenivad keskmiselt 4 209 peesot kuus, peavad otsima muid võimalusi, et toime tulla.