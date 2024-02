Uurimisrühm sai jälile kaheksale Venemaa röövitud ukraina lapsele

Europoli peakorteris Haagis ühendasid jõud 23 riigi eksperdid. Nad kasutasid täiustatud näotuvastust, et leida internetist hiljutisi pilte lastest.

Kuna uurijatel ei ole võimalik Venemaale ega Valgevenesse reisida, analüüsisid geolokatsiooni eksperdid fotosid ja videoid ning kasutasid satelliidiandmeid, et teha kindlaks, kus need tehti. Andmete analüüs suutis seejärel kindlaks teha, kas mitu last oli samas kohas.