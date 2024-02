Avdijivka piirkonnast on ärevad uudised - tundub, et Ukraina väejuhatusel oli juba viimane aeg sealt üksused välja tuua. Vene sõjaroimarid on taas korraldanud ulatuslikke pommitamisi Ukraina tsiviilsektorile, kust eriti traagilise tabamuse sai seekord Harkivi linn. See siiski ei mõjuta üldist olukorda rindel märkimisväärselt, ka edaspidine väljavaade on pigem stabiilne.