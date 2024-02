Ukraina luure: Vene väed kasutavad sõjatandril Muski firma terminale

«Jah, juhtumeid, kus venelased neid seadmeid kasutasid, on registreeritud. See hakkab muutuma süsteemseks,» ütles sõjaväeluure pressiesindaja Andri Jusov.

Muski firma kommenteeris ühismeedias neljapäeval, et ei tegutse Venemaal.

«Starlink ei ole Venemaal aktiivne, mis tähendab, et teenus selles riigis ei tööta. SpaceX ei ole kunagi Starlinki Venemaal müünud ega turustanud ega tarninud seadmeid Venemaal asuvatesse asukohtadesse. Kui Venemaa poed väidavad, et müüvad Starlinki teenust selles riigis, petavad nad oma kliente,» märkis Starlink. «Kui SpaceX saab teada, et Starlinki terminali kasutab sanktsioneeritud või volitamata osapool, uurime nõuet ja võtame kinnituse korral kasutusele meetmed terminali deaktiveerimiseks.»