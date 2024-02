TEENIB AINULT PUTINI HUVE ⟩ Stoltenberg ja Michel taunisid Trumpi julgeolekut õõnestavat avaldust

«Hoolimatud avaldused NATO julgeoleku ja (artikkel) 5 solidaarsuse kohta teenivad ainult (Vene diktaatori Vladimir) Putini huve. Need ei too rohkem julgeolekut või rahu maailma,» lisas ta.

«Vastupidi, need rõhutavad taas vajadust, et Euroopa Liit arendaks kiiresti edasi oma strateegilist autonoomiat ja investeeriks enda kaitsmisse,» rõhutas Michel.

Trump on varem väljendanud kahtlusi Ukraina abistamise ja NATO suhtes ning öelnud, et on ebaõiglane kohustada Ühendriike kaitsma teisi 31-liikmelise alliansi liikmeid.

Valge Maja pressiesindaja Andrew Bates kommenteeris Trumpi väljaöeldut. «Mõrvarlike režiimide poolt meie lähimate liitlaste vastu suunatud sissetungide julgustamine on kohutav ja häiriv - see ohustab Ameerika riiklikku julgeolekut, ülemaailmset stabiilsust ja meie riigi majandust,» märkis Bates, lisades, et Joe Bideni administratsiooni ajal on NATO olnud suurim ja kõige elujõulisem, mis ta kunagi olnud on.