OTSEPILT ⟩ Välisminister Tsahkna pidas riigikogus Eesti välispoliitika aastakõne

Euroopa Liit on võtnud vastu 12 sanktsioonipaketti, neist kolm eelmisel aastal. Ühendriigid ja Ühendkuningriik on kehtestanud oma tugevad sanktsioonirežiimid. Eesti koos oma mõttekaaslastega on hoidnud sanktsioonipäevakava Euroopa Liidu fookuses, teinud järjepidevalt ettepanekuid uute piirangute kehtestamiseks ja tundnud muret sanktsioonidest mööda hiilimise pärast. Sanktsioonide mõju on tasapisi, kuid kindlalt hakanud Vene majandust valusalt närima. Vähenenud on Venemaa tööstuslik haare, piiratud on juurdepääs rahalistele vahenditele, kaupadele ja tehnoloogiale. Euroopa Liit ja G7 on ühiselt sihikule võtnud Vene peamisi tuluallikaid ning takistanud juurdepääsu sõjatööstuses kasutatavatele kaupadele. 13. sanktsioonipakett on ettevalmistamisel. Sanktsioonide all on tänaseks ligi 60% Euroopa Liidu sõjaeelsest kaubavahetusest Venemaaga. 60% ei ole vähe. Teisisõnu oleme teel kaubandusembargo poole. See on märkimisväärne ja avaldab mõju.