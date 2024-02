Krimmi muuseumid pöördusid sküüdi kulla küsimuses inimõiguste kohtusse

«Hollandi kohtud tegid lõppotsuse, et selle kulla peaks Ukrainale tagasi andma. Krimmi muuseumid ei ole sellega nõus. Nad esitasid nõude ECHR-i (...) Miks nad selle just ECHR-i esitasid: sest jutt ei ole Venemaa riigist, jutt on sellest, et rikuti kodanike – antud juhul muuseumide – õigusi. Seega on ainuke võimalus, ainus kohus, kes seda kaaluda võiks, ECHR,» ütles Švõdkoi.