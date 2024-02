Saksamaa president: Trumpi NATO-ähvardus teenib Venemaa huve

«Sellised avaldused on vastutustundetud ja need aitavad Venemaad,» ütles Steinmeier Nicosias ajakirjanikele.

Steinmeieri sõit Küprosele tähistab üldse esimest korda, kui mõni Saksamaa riigipea on Euroopa Liidu liikmesriikide hulka kuuluvat saareriiki külastanud.

Trump hoiatas laupäeval, et USA ei kavatse tema ametiajal kaitsta NATO liitlasi Venemaa rünnakute vastu, kui nood ei täida võetud rahalisi kohustusi.

Valimiskampaania jõulised väljaütlemised teevad paljusid Euroopas murelikuks, et Trumpi võimalik naasmine Valgesse Majja võib tõsiselt õõnestada NATO kollektiivkaitse vihmavarju, mis on alates Teise maailmasõja lõpust kaitsnud Euroopat.

Suuresti tseremoniaalse rolliga Saksamaa riigipea ütles, et Berliin koos teiste Euroopa riikidega peab tegema kõik endast oleneva NATO tugevdamiseks, seda vaatamata USA presidendivalimiste tulemusest novembris.

Trump on aeg-ajalt kritiseerinud NATO liitlasi selle eest, kui riigid ei täida vähemalt kahe protsendi SKT eelarvesse panustamise nõuet.

Trump on varem väljendanud kahtlusi Ukraina abistamise ja NATO suhtes ning öelnud, et on ebaõiglane kohustada Ühendriike kaitsma teisi 31-liikmelise alliansi liikmeid.