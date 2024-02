ÜRO inimõigusvolinik: väljavaade Iisraeli täiemahulisest sissetungist Rafah'sse on õudustäratav

ÜRO inimõigusvolinik Volker Türk ütles esmaspäeval, et väljavaade täiemahulisest Iisraeli sõjalisest sissetungist Gaza sektori piirilinna Rafah'sse on õudustäratav ning edasised sündmused on täielikult ette kujutatavad, tuues kaasa äärmiselt kõrge arvu ohvreid.