REPORTAAŽ ⟩ Põhjanaabrite ootused verivärskele presidendile on kõrged

Helsingi Rootsi kaubanduskõrgkoolis asunud hääletamisruumi pealik Pekka Airaksinen, kes on valimisi korraldanud 1980ndatest alates, nendib Postimehele: «Need jäävad mul küll viimaseks korraks. On ikka selline paras sahmerdamine. Aga nii see demokraatia toimib, enamik valimiste korraldajaid on väga kogenud.» Hääletamisruumides käis vabatahtlik töö, mille eest Helsingi linn tasub 26 eurot tunnis. Sellest lähevad küll maksud maha. Presidendivalimised tunduvad Soomes olevat üldiselt kallis lõbu, eriti kui on kaks vooru nagu seekord. «Nende valimiste korraldamise eelarve on 30 miljonit eurot,» kinnitas Soome justiitsministeeriumi valimiste ekspert Laura Nurminen. Eestis tehti Riigikogu valimisi mullu näiteks 5,9 miljoniga, väitis riigi valimisteenistus.