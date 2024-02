ÜLEVAADE ⟩ Iisrael vabastas Rafah’ pommitamise varjus kaks pantvangi

Kohalike sõnul avati linna pihta tuli nii õhust, maalt kui ka merelt. Tabamuste tõttu hävis mitukümmend maja ja vähemalt kaks mošeed, vahendas BBC. «Surm oli nii lähedal, sest mürsud ja raketid maandusid meie telklaagrist 200 meetri kaugusel,» rääkis Reutersile kuueliikmelise pere pea Emad. Shaboura naabruskonnas elav Abou Suhhaib kuulis öösel tulistamist ja tugevaid plahvatusi. «Nagu oleks põrgu tsiviilisikutele avanenud,» märkis ta AFP-le. Täpset teavet öistes rünnakutes hukkunute kohta pole teada. Linnas asuva Abu Youssef al-Najjari haigla direktor Marwan al-Hams ütles, et haiglasse toodi vähemalt 50 surnukeha, hukkunute seas on naisi ja lapsi. Gazas võimul oleva Hamasi terviseministeerium teatas varem, et Iisraeli õhulöökides sai surma sadakond inimest. Palestiina Punase Poolkuu ühingu hinnangul võib hukkunute arv veelgi suureneda, kuna rusude alt otsitakse endiselt inimesi. Linna ühe haigla direktori sõnul ei suuda Rafah’ meditsiiniasutused suure hulga vigastatutega hakkama saada, vahendas CNN.